Recuperado de lesão, Suárez volta a treinar no Barcelona e pode encarar Sevilla

O atacante Luis Suárez pode ser a novidade do time do Barcelona para o jogo de sábado, às 15h45 (de Brasília), no Camp Nou, diante do Sevilla, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. Recuperado de uma lesão no joelho direito, o uruguaio participou do treino desta quarta-feira.

Por causa do problema, o atacante ficou fora do amistoso que a seleção uruguaia fez contra a Coreia do Sul, em solo asiático, na semana passada, sendo que ele acabou não atuando também contra o Japão, na última terça-feira, porque foi liberado para acompanhar o nascimento do seu terceiro filho.

Sem o goleador, o Uruguai foi derrotado por duas vezes, primeiro por 2 a 1 diante dos sul-coreanos, e depois caiu por 4 a 3 na partida contra os japoneses. Agora, porém, o artilheiro está à disposição para poder atuar no fim de semana.

O técnico Ernesto Valverde também deverá contar com o lateral-esquerdo Sergi Roberto, que superou um problema na perna direita e também participou da atividade física desta quarta, ao lado de Jokin Ezkieta, Iñaki Peña, Chumi, Oriol Busquets, Riqui Puig e Mujica, todos integrantes do time B do Barcelona. Chumi, inclusive, pode ser escalado por Valverde na zaga, pois Samuel Umtiti e Thomas Vermaelen estão machucados.

O Barcelona volta a treinar nesta quinta-feira. O jogo de sábado vai valer a liderança do Espanhol. O Sevilla tem 16 pontos, um a mais que o Barcelona, que possui a mesma pontuação do Atlético de Madrid, terceiro colocado pelos critérios de desempate. O Real Madrid é o quarto, com 14 pontos.