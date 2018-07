Recuperado de lesão, Thiago Alcântara treina e reforça o Bayern na Croácia

Filho do ex-jogador brasileiro Mazinho, tetracampeão mundial com a seleção brasileira em 1994, Thiago vem sofrendo com seguidas lesões graves no joelho em sua carreira, mas agora está novamente à disposição do time alemão, que já assegurou por antecipação sua classificação às oitavas de final e a liderança desta chave.

Apesar da sequência de lesões, Thiago renovou recentemente seu contrato com o Bayern até 2019, depois de ter sido contratado junto ao Barcelona a pedido de Guardiola, que antes de assumir o comando do time de Munique fez história como treinador da equipe espanhola.

Além de Thiago Alcântara, Franck Ribéry também foi outro jogador relacionado para defender o Bayern nesta quarta na Liga dos Campeões. O astro francês voltou a jogar no último sábado, na derrota por 3 a 1 para o Borussia Mönchegladbach, depois de ficar nove meses afastado dos gramados por causa de lesão.

Já o goleiro Manuel Neuer será poupado deste duelo na Croácia e dará lugar a Sven Ullreich na equipe titular. O time alemão também não terá nesta quarta-feira Holger Badstuber, que cumprirá suspensão, e os lesionados Arjen Robben, David Alaba, Douglas Costa, Mario Götze e Juan Bernat.