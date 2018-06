Recuperado de lesão, Umtiti é relacionado no Barcelona após sete semanas fora

Após quase dois meses fora dos gramados por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro francês Umtiti está recuperado e foi relacionado para o duelo do Barcelona contra o Betis, neste domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

+ Villarreal vence e passa Real Madrid; Valencia perde e segue em 3º no Espanhol

O zagueiro se machucou em 2 de dezembro, no empate do Barcelona por 2 a 2 com o Celta de Vigo. O clube catalão, no entanto, conseguiu se virar bem sem Umtiti, que formava a dupla de zaga titular com Piqué. Sem o francês, o técnico Ernesto Valverde utilizou o belga Vermaelen.

Se Umtiti pode voltar aos gramados, Yerri Mina e o brasileiro Philippe Coutinho, contratados recentemente, ainda não foram relacionados. Segundo Valverde, o colombiano ex-Palmeiras precisa de mais um tempo para se adaptar à nova equipe. Já Coutinho ainda não se recuperou de uma lesão na coxa direita e segue no departamento médico, que também tem Dembélé, Paco Alcácer, Iniesta e Mascherano.

Com Piqué e Vermaelen, ou Umtiti, o Barcelona vai em busca de mais uma vitória rumo ao título do Campeonato Espanhol. No momento, o time catalão lidera com folga, oito pontos à frente do Atlético de Madrid, o segundo colocado e que já atuou nesta rodada.