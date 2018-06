Recuperado de lesão, Vermaelen faz primeiro treino pela seleção belga

O zagueiro Thomas Vermaelen foi a principal novidade no treino da Bélgica nesta quinta-feira. O jogador finalmente demonstrou estar recuperado de lesão e trabalhou normalmente com o grupo em Moscou.

+ Em grande fase na Bélgica, Hazard avisa: 'Essa deve ser a minha Copa do Mundo'

+ Técnico celebra crescimento da Bélgica e prevê volta de Kompany contra Inglaterra

+ Tunísia terá bom desempenho contra a Bélgica, projeta craque cortado

Vermaelen não atua desde maio, quando saiu lesionado de uma partida pelo Barcelona por conta de um problema no bíceps femoral. O zagueiro chegou a ter sua presença ameaçada na Copa do Mundo, mas o departamento médico optou por mantê-lo entre os convocados em anúncio feito na véspera da estreia contra o Panamá.

Na primeira partida da Copa, na vitória por 3 a 0 sobre os panamenhos, Vermaelen não teve condições de entrar em campo. A tendência é que fique no banco de reservas na partida do próximo sábado, às 9h (de Brasília), contra a Tunísia.

O técnico Roberto Martínez espera ter o zagueiro 100% fisicamente para o principal duelo do Grupo G, contra a Inglaterra, dia 28, em Kaliningrado. Nesta quinta-feira, o zagueiro realizou exercício físicos com o restante do grupo.

Com o retorno de Vermaelen, o único jogador que continua no departamento médico da seleção belga é o zagueiro Vincent Kompany. Capitão da equipe, ele chegou a ter o corte da Copa cogitado por causa de uma lesão muscular na virilha, mas evoluiu bem nos últimos dias e deve voltar na última rodada da primeira fase.