Recuperado de lesão, volante Charles reforça o Santos Um dos principais reforços do Santos no início da temporada, o volante Charles finalmente está a disposição do técnico Muricy Ramalho. O ex-jogador do Cruzeiro, que só participou de uma partida da equipe santista no ano até aqui, foi relacionado para pegar o Once Caldas, nesta quarta-feira, no Pacaembu. Outro jogador liberado pelo departamento médico alvinegro nesta terça foi o zagueiro Bruno Rodrigo.