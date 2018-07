Recuperado de lesão, volante Serginho retorna ao time titular do Vasco O volante Serginho retomou o seu posto no time do Vasco, após se recuperar de lesão. Nesta quarta-feira, o treinador Doriva escalou o jogador entre os titulares no lugar de Diguinho. O retorno dele é considerado fundamental para reequilibrar o poder de marcação vascaíno, que sofreu apagões decisivos nas derrotas das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.