Recuperado de lesão, Welington treina e pode reforçar São Paulo contra Fluminense

O lateral-esquerdo Welington poderá ser a novidade do time do São Paulo, domingo, no Rio, diante do Fluminense, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. O atleta treinou normalmente com o restante do elenco, nesta quinta-feira, e está recuperado de uma lesão sofrida na coxa, que o deixou de fora da equipe por cinco partidas.

O atacante Rigoni e zagueiro Arboleda também participaram do treino e também poderão reforçar o time, mas Marquinhos ainda deve ficar de fora da partida. Todos também se recuperam de contusões.

Hernán Crespo teve a semana toda para treinamentos, mas o técnico argentino ainda na sabe se poderá contar com os novos reforços, Calleri e Gabriel Neves, pois ainda não tiveram seus registros publicados no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

Suspenso, o lateral Igor Vinicius está fora doo duelo com o Fluminense, mas a vaga será preenchida por Daniel Alves, que vai se reapresentar após a seleção brasileira enfrentar, nesta quinta-feira, o Peru, no Recife, pelas Eliminatórias da Copa do Catar. O São Paulo soma 22 pontos no Brasileiro e está na 15ª posição, após 18 jogos disputados.