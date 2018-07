Recuperado de lesão, Wendell treina e volta ao Grêmio na Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio terá um importante reforço para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o San Lorenzo, nesta quarta-feira, em Porto Alegre - a ida foi 1 a 0 para os argentinos. Dono da lateral esquerda e homem de confiança de Enderson Moreira, Wendell treinou normalmente nesta segunda e teve o retorno confirmado para o importante duelo.

Wendell se recuperou de uma torção no tornozelo esquerdo, que o afastou das últimas partidas do Grêmio. O jogador é peça fundamental na armação da equipe de Enderson Moreira, que precisou improvisar o volante Léo Gago na posição no jogo de ida. A outra opção para o setor é o jovem e ainda inexperiente Breno.

No treino desta segunda, Enderson ainda indicou que deve escalar a equipe com apenas dois volantes, ao contrário do que fez na Argentina. Com isso, Ramiro deve voltar ao banco de reservas para a entrada de Luan, recuperado de uma fratura na mão. O atacante deve ter o auxílio de Zé Roberto e Dudu na armação de jogadas.