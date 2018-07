Recuperado de lesão, zagueiro Dedé volta ao time do Cruzeiro

Sem disputar um jogo oficial há mais de dois meses, por causa de uma lesão no joelho direito, o zagueiro Dedé está pronto para retomar sua posição no time do Cruzeiro. Ele treinou entre os titulares nesta quinta-feira, no lugar de Manoel, e deve ser escalado pelo técnico Marcelo Oliveira para enfrentar o Figueirense, neste sábado, pelo Brasileirão.

O último jogo de Dedé foi na vitória sobre o Coritiba, no dia 17 de maio, pela quinta rodada do Brasileirão. Depois disso, ele ficou um longo tempo parado por causa da lesão. Recuperado, entrou no segundo tempo dos dois últimos amistosos que o Cruzeiro fez na excursão aos Estados Unidos durante a intertemporada, contra o Tigres e o Chivas (ambos do México).

Na retomada do Brasileirão, Dedé ficou fora do time nos dois jogos já disputados, contra Vitória e Palmeiras, para melhorar a forma física. Agora, porém, está pronto para voltar. Assim, foi escalado por Marcelo Oliveira no treino coletivo e deve jogar contra o Figueirense, quando o Cruzeiro defenderá a sua liderança isolada do campeonato - está com 25 pontos.

"O Cruzeiro tem a cabeça de entrar em campo como se tivesse enfrentando o melhor time do mundo, tanto que em todos os jogos a seriedade foi até o final. Quando precisou da qualidade, mostrou. Quando foi pressionado, mostrou que também está preparado. Tenho certeza que o Figueirense chegará e vai dar o seu melhor, por isso temos que estar atentos", disse Dedé.