Recuperado de luxação no cotovelo, Keno pode reforçar Atlético-MG diante do Sport

Afastado dos gramados desde 26 de janeiro, quando sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo na vitória sobre o Santos, no Mineirão, o atacante Keno poderá retornar ao time do Atlético-MG, neste domingo, na Ilha do Retiro, no Recife, diante do Sport, às 16 horas, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de treinar na quinta-feira, Keno, que é o artilheiro atleticano no Brasileirão, com dez gols, voltou a participar das atividades, nesta sexta-feira, juntamente com os demais companheiros e será reavaliado pelos médicos do clube no sábado pela manhã.

"Ele vem evoluindo de uma maneira muito positiva, até num período mais curto do que o inicialmente previsto. Ele já treinou com o grupo (quinta e sexta) e se sentiu muito bem. É muito importante a posição do jogador, que se sente seguro, se sente confortável, à vontade, para que possa jogar. Isso vai ser avaliado no momento da decisão final. Vamos liberá-lo para jogar se ele tiver realmente boas condições de jogo, sem nenhum problema", disse o médico Rodrigo Lasmar à TV Galo.

Sem chances de título, o Atlético, após o jogo com o Sport, encerra sua participação no Brasileiro na quinta-feira, no Mineirão, frente ao Palmeiras. Com 62 pontos, o time mineiro tem como missão ficar entre os quatro primeiros e garantir vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.