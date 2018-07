Recuperado de pancada no tornozelo, Valdivia vai a campo fazer treino físico

SÃO PAULO - Depois do susto que levou na última segunda-feira, quando saiu do treino chorando por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo, Valdivia foi a campo na tarde desta quarta, na Academia, e realizou um treino físico. Apesar de mostrar que está recuperado do problema, ele dificilmente defenderá o Palmeiras na estreia no Paulistão, domingo, contra o Bragantino.

Ainda na segunda-feira, os exames mostraram que Valdivia não tinha sofrido nenhuma lesão. Mas como o tornozelo ficou um pouco inchado, os médicos não quiseram fazer previsão de retorno aos treinos. Nesta quarta, porém, o meia chileno já foi para campo, onde fez um trabalho físico de cerca de 20 minutos, e mostrou desenvoltura, aparentemente recuperado das dores no local.

Apesar de ter ido para campo trabalhar, Valdivia não treinou junto com o restante do elenco na tarde desta quarta-feira. Enquanto ele fez apenas exercícios físicos, a atividade dos demais jogadores foi concentrada num treino de finalização. Agora, a expectativa é de quando o meia chileno poderá participar normalmente dos treinamentos do técnico Gilson Kleina.

Para a estreia no Paulistão, Gilson Kleina praticamente já definiu a escalação palmeirense com Fernando Prass; Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Souza, Wesley e Patrick Vieira; Luan e Barcos.