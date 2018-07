Após superar problema renal, Messi volta a treinar no Barcelona

Depois de ter sido submetido a uma cirurgia renal e ficado fora do jogo de volta da semifinal da Copa do Rei, contra o Valencia, na última quarta-feira, Lionel Messi retornou aos treinos com o elenco do Barcelona na manhã desta quinta. O astro argentino, que ainda não havia treinado nesta semana, foi a principal novidade da atividade de recuperação para os jogadores que participaram do empate por 1 a 1 com o rival no estádio Mestalla.

O treinamento serviu como preparação para o duelo diante do Celta, domingo, em casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol, que hoje tem o Barça na liderança isolada, com 54 pontos, três à frente do vice-líder Atlético de Madrid.

Pelo fato de o Barcelona ter goleado o Valencia por 7 a 0 no duelo de ida da semifinal da Copa do Rei, o técnico Luis Enrique pôde se dar ao luxo de poupar quase todos os titulares do time no confronto desta quarta-feira. Assim, a equipe chegará descansada ao duelo diante do Celta, hoje sétimo colocado do Espanhol.

O Barça não chegou a confirmar o procedimento cirúrgico simples ao qual Messi foi submetido, mas a imprensa espanhola noticiou nos últimos dias que o melhor jogador do mundo passaria pela operação para resolver um problema renal.

Por causa de cálculos renais, o argentino chegou a ficar fora da semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro, no Japão, mas se recuperou a tempo de enfrentar o River Plate na decisão, na qual chegou a marcar um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o rival argentino.