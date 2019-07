Recuperado de tendinite, Tiago Volpi volta a treinar no São Paulo

Desfalque do treino do São Paulo na última quinta-feira, o goleiro Tiago Volpi trabalhou normalmente com o elenco nesta sexta, no CT da Barra Funda. Ele está recuperado de tendinite no músculo adutor da perna direita.

Volpi sentiu na última quarta-feira e deixou o treino mais cedo. Na quinta, realizou tratamento na parte interna do CT da Barra Funda. A comissão técnica já havia adiantado que o goleiro não preocupava para o jogo contra a Chapecoense, e ele voltou a trabalhar em campo nesta sexta.

A equipe que deve iniciar o jogo na segunda-feira tem: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. O treino desta sexta foi fechado à imprensa, assim como acontecerá no sábado e domingo.

De acordo com o site oficial do clube, "Volpi aprimorou os fundamentos com os preparadores de goleiros Marco Antônio Trocourt e Octávio Ohl e, depois, integrou os ajustes táticos realizados pelo técnico Cuca de olho no duelo com a Chapecoense".

O jogo será realizado na segunda-feira, às 20h, no Morumbi, pela 11ª rodada do Brasileirão. O São Paulo é o nono colocado do campeonato, com 15 pontos.