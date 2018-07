Recuperado de trauma na Copa, Fred torce por chance com Tite 

Em boa fase no Atlético-MG, o atacante Fred não tem como objetivo principal voltar à seleção brasileira, mas afirmou que, neste momento, seria muito fácil atuar como o camisa 9 da equipe do técnico Tite. Segundo ele, o cenário é bem diferente daquele que viveu na Copa do Mundo de 2014, quando foi crucificado pelo desempenho ruim.

"Na seleção vivi um momento muito bom, com uma boa média de gols, principalmente na Copa das Confederações. Mas também vivi o meu pior momento, pois o Brasil inteiro estava nas minhas costas, para sair era difícil, era muito sacrificante. Entretanto, foi uma recuperação rápida também, hoje meu momento é bom, tenho mais gols do que jogos", afirmou o atacante em entrevista ao FOX Sports.

"Não tenho como objetivo principal voltar para seleção, vejo que hoje está uma barca maravilhosa, bola chegando toda hora, os moleques voando, time bem organizado, o Tite organizou tudo", elogiou. "Vejo como uma oportunidade única na minha vida de fechar o ciclo na seleção com chave de ouro, se pintar essa oportunidade seria maravilhoso para mim", completou.

Por outro lado, Fred sabe que o momento na seleção é de Gabriel Jesus. O atacante do Manchester City está em fase final de recuperação de uma fratura no pé. "A gente sabe que o titular absoluto é o Jesus. Está jogando bem, tem muita força e tem feito muitos gols. É um futuro muito grande, é o futuro da seleção", disse o atacante, que elogiou novamente o time de Tite.

"Nós vemos que hoje o Brasil não tem nada o que temer de todos os outros favoritos da Copa do Mundo de 2018", finalizou.