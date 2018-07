Recuperado de tumor no testículo, Ederson volta a treinar no Flamengo

A reapresentação do Flamengo, nesta segunda-feira, contou com uma boa novidade. Recuperado de um tumor no testículo, o meia Ederson voltou aos trabalhos e fez treino físico na academia. Ainda não há prazo definido para seu retorno às atividades em campo, com os demais companheiros.

+ Ederson encerra quimioterapia com resposta 'acima da média'

Nesta manhã, Ederson fez trabalho na academia junto dos demais jogadores da equipe, na reapresentação, após o empate sem gols com o Vasco, no sábado, pelo Brasileirão. E até recebeu a visita do presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, e do diretor de futebol, Rodrigo Caetano. Pela programação inicial, Ederson só fará treinos físicos pelos próximos dias.

O jogador foi diagnosticado com um tumor no testículo no fim de julho, ao realizar um exame antidoping. Submetido à cirurgia para remover o tumor, ele iniciou tratamento logo em seguida. As sessões de quimioterapia foram finalizadas no início deste mês.

Dependendo do ritmo de sua retomada nos treinos físicos, Ederson tem chances de voltar a jogar ainda neste ano, nas rodadas finais do Brasileirão.