Recuperado, Deivid reforça Flamengo contra Atlético-GO

Assim, Deivid pode formar a dupla de ataque do Flamengo com Vágner Love contra o Atlético-GO. "Estou preparado para voltar e à disposição do treinador. Quero muito jogar, porque essa é a alegria de todo jogador de futebol. Espero estar em campo domingo para fazer uma grande partida", afirmou.

Deivid não entra em campo desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 5 de junho, quando o Flamengo empatou por 2 a 2 com a Ponte Preta. O adversário de domingo está na lanterna do torneio nacional, mas o atacante não crê em jogo fácil. "Sempre é difícil enfrentar qualquer clube no Brasileiro", resume.