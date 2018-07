Recuperado, Dí Maria confirma presença no jogo do Real

O técnico português José Mourinho ganhou um importante reforço para armar o time do Real Madrid para o jogo de domingo, contra o Zaragoza, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. O meia-atacante argentino Dí Maria treinou normalmente nesta sexta-feira e confirmou presença na partida.

Dí Maria, que tem sido titular do Real durante a temporada, tinha perdido os treinos da semana por causa de dores musculares e uma unha encravada no pé esquerdo. Mas mostrou estar recuperado nesta sexta-feira, quando participou normalmente do treinamento, para alegria de Mourinho.

Outra novidade do treino do Real nesta sexta-feira foi a presença do goleiro Fernando Pacheco, recém-promovido das categorias de base para suprir a ausência do polonês Jerzy Dudek, que é reserva de Casillas e fraturou a mandíbula no jogo da última quarta-feira, na Liga dos Campeões.

No domingo, o Real Madrid entra em campo para tentar retomar a liderança do Campeonato Espanhol. Atualmente em segundo lugar, o time está com 35 pontos, apenas dois atrás do líder Barcelona, que joga no mesmo dia pela 15ª rodada, contra a Real Sociedad.