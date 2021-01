Recuperado, Diego Alves volta a ser relacionado no Flamengo após mais de um mês

O Flamengo divulgou neste domingo a lista de relacionados para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, segunda-feira, em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno de Diego Alves, que estava afastado dos gramados há mais de um mês.

O goleiro teve uma lesão na coxa após a vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, dia 20 de dezembro de 2020. Desde então, não retornou ao time titular do Flamengo. Nas últimas duas semanas, Diego Alves vinha treinando com bola, porém separadamente. O atleta voltou aos treinos junto ao grupo nesta semana e havia a expectativa de que fosse relacionado para o duelo em Recife.

A lista divulgada pelo Flamengo confirmou a expectativa informando o retorno do experiente jogador, considerado peça fundamental para o técnico Rogério Ceni. Um dos líderes do elenco, o goleiro deve ser, inclusive, titular nesta segunda. O treinador já havia deixado claro que quando ele voltasse reassumiria seu lugar na meta rubro-negra. Com isso, o jovem Hugo Souza vai para o banco de reservas.

Ceni considera que Diego Alves será fundamental para o Flamengo nesta reta final do Brasileirão, com o time na briga pelo título. Por isso, se ele estiver em boas condições físicas, não abrirá mão de escalá-lo.

A cinco rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo briga para ser bicampeão e vem de vitória sobre o Grêmio por 4 a 2. O time carioca está na vice-liderança com 58 pontos, quatro a menos que o líder Internacional.

Veja os relacionados do Flamengo:

Goleiros - César, Diego Alves e Hugo Souza

Zagueiros - Gustavo Henrique, Léo Pereira, Natan

Laterais - Isla, Matheuzinho, Filipe Luís e Renê

Meias - De Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Gerson, João Gomes, Pepê e Willian Arão

Atacantes - Bruno Henrique, Gabriel, Michael, Rodrigo Muniz e Vitinho