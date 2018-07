Recuperado, Diogo reforça Palmeiras contra Atlético-MG

O atacante Diogo vai reforçar o Palmeiras na partida contra o Atlético Mineiro, neste domingo, no Independência, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o jogador, recuperado de lesão, foi incluído na lista de relacionados do time para o duelo em Belo Horizonte pelo técnico Ricardo Gareca.

Diogo ficou fora das últimas três partidas do Palmeiras - diante de Corinthians, Bahia e Avaí - em razão de uma contusão na coxa esquerda. O atacante retornou aos treinamentos no início desta semana e voltou a ser uma opção para Gareca no setor ofensivo.

Se Diogo está de volta, o Palmeiras terá dois desfalques diante do Atlético-MG. O lateral-direito/volante Wendel vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o volante Bruninho voltou a sentir dores na coxa esquerda.

Nesta manhã, na Academia de Futebol, Gareca trabalhou simulações de jogo, bolas aéreas, movimentações de ataque e contra-ataque, cobranças de faltas e fundamentos com a equipe titular.

O restante do elenco, reforçado pelo atacante Rodolfo, recuperado de dores musculares, fez trabalhos físicos e técnicos. Já os goleiros, sob a supervisão do preparador Fernando Miranda, treinaram saídas de gol, tiros de metas e defesas de pênaltis.

Os jogadores relacionados por Gareca se reapresentar no centro de treinamento do Palmeiras no final da tarde deste sábado, quando viajam para o Belo Horizonte. O time é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro com 14 pontos.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fábio e Deola.

Laterais: Weldinho, Victor Luis e Juninho.

Zagueiros: Lúcio, Tobio e Wellington.

Volantes: Renato, Wesley, Josimar e Marcelo Oliveira.

Meias: Allione, Felipe Menezes, Mendieta e Bruno César.

Atacantes: Leandro, Diogo, Henrique e Mouche.