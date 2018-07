Recuperado, Dodô reforça a Portuguesa contra o ASA

"A minha recuperação foi boa. Estou treinando com o time desde a semana passada, e não senti dor alguma. Espero poder ajudar no meu retorno", afirmou o atacante. Dodô, autor de seis gols em nove jogos pela Lusa, embarcou junto com o restante da equipe, nesta quarta-feira rumo à Maceió, onde a equipe ficará hospedada até o dia do jogo.

A Portuguesa vem de derrota na última rodada para o América-RN, por 2 a 1, no Canindé. Na sexta posição da tabela, com 46 pontos, o time paulistano ainda sonha com o acesso à elite do Brasileiro, apesar de estar nove pontos atrás do quarto colocado, o Bahia.