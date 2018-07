Recuperado, Douglas deve voltar ao time do São Paulo no sábado

SÃO PAULO - Em fase final de recuperação de lesão, o lateral-direito Douglas, do São Paulo, deve retornar ao time no próximo fim de semana, na partida contra o Grêmio, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O jogador já iniciou trabalhos físicos pelo campo do CT da Barra Funda com corridas pelo campo e trabalhos de fortalecimento muscular para curar o estiramento na coxa esquerda que o afastou dos últimos quatro jogos da equipe.

O jogador sentiu a contusão ainda no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro, em Uberlândia. O desfalque virou um problema para o técnico Muricy Ramalho. O substituto imediato, Luis Ricardo, não convenceu e deu lugar para Paulo Miranda no último domingo, contra o Flamengo.

O jogador, zagueiro de origem, deu mais consistência defensiva e teve boa atuação na vitória por 2 a 0 no Maracanã, a primeira do São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro. Até a lesão, Douglas vinha se destacando no time.

O lateral tem no apoio uma das principais características e deve ser a novidade do time contra o Grêmio por já ter boas condições físicas de retornar à equipe, segundo a comissão técnica.

Para o jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, no Maracanã, Muricy deve novamente escalar Paulo Miranda para a posição. Douglas, inclusive, foi único jogador do elenco a ir a campo nesta segunda-feira.

Enquanto o lateral corria pelo campo, alternou a atividade com exercícios de fortalecimento muscular. Já os titulares, passaram boa parte do treino na piscina, em trabalho regenerativo de hidroginástica depois da partida do último domingo.