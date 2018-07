Recuperado, Douglas treina no campo no São Paulo Recuperado de estiramento no músculo reto femoral da coxa esquerda, sofrido no dia 27 de abril, em jogo contra o Cruzeiro, em Uberlândia (MG), o lateral-direito Douglas voltou a treinar no gramado no São Paulo nesta sexta-feira pela manhã. O jogador participou de uma atividade em separado do elenco em um dos campos do CT da Barra Funda, depois de ter ficado três semanas afastado em recuperação.