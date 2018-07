Recuperado, Dudu Cearense treina no Atlético-MG O técnico Cuca comandou um treino tático na Cidade do Galo, nesta quarta-feira, e teve uma boa notícia para armar o Atlético-MG para a partida deste sábado diante da Caldense, às 17 horas, na Arena do Jacaré, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O volante Dudu Cearense, recuperado de lesão, trabalhou normalmente.