Recuperado, Eder Luis treina e pode reforçar Vasco no domingo

Eder Luis participou do treino físico comandado pelo preparador Joelton Urtiga. Depois integrou a atividade técnica comandada pelos auxiliares Zinho e Eduardo Barroca. O foco do trabalho era exercitar a posse de bola e a finalização. O treino não contou com a presença daqueles que foram titulares no empate com o São Paulo, domingo, no Morumbi.

Eder Luis está retomando aos poucos os trabalhos após se recuperar de uma cirurgia no joelho direito, realizada em maio deste ano. A operação serviu para corrigir a operação a qual ele foi submetido no mesmo local cinco meses antes. A previsão inicial era de que o jogador só teria condições de jogar novamente no começo do próximo ano.

O atacante, contudo, mostrou rápida recuperação e surpreendeu os médicos do Vasco. É possível até que ele esteja em condições de jogar alguns minutos na partida contra o Grêmio, no fim de semana.