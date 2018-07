Recuperado, Ederson volta a vestir camisa do Lyon

SÃO PAULO - Depois de 6 meses e meio afastado dos gramados, o meia Ederson voltou a vestir a camisa do Lyon. Recuperado de lesão, o brasileiro jogou o primeiro tempo pelo time B francês no empate por 1 a 1 contra o Martigues, neste domingo.

"Estou muito feliz com este retorno. Participei de apenas metade do jogo, mas já me senti muito bem e tive uma boa desenvoltura, apesar do gramado pesado", avaliou.

O fato de ter atuado ao lado do time B não preocupou o jogador. "Joguei com o time B para readquirir ritmo e espero que logo esteja à disposição do Puel [Claude, técnico do Lyon]. Temos a Liga dos Campeões pela frente e quero muito participar da partida contra o Real", projetou.

Ederson também disse que o tratamento após ruptura total do músculo posterior da coxa esquerda não foi fácil. Ele se machucou durante o amistoso da seleção brasileira contra os Estados Unidos, em 11 de agosto de 2010.

"A recuperação foi muito sofrida, exigiu uma série de esforços, não só de minha parte, mas dos médicos que me ajudaram e também de todos os amigos que me apoiaram durante todo esse tempo", comentou.