Recuperado, Escudero treina como titular no Grêmio Recuperado de uma lesão no joelho, o meia Escudero treinou normalmente na tarde desta quinta-feira, no gramado suplementar do Estádio Olímpico, e deverá reforçar o Grêmio no jogo do próximo domingo, contra o Atlético-GO, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.