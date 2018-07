Recuperado, Essien volta a treinar e deve reforçar Real O técnico José Mourinho pôde comemorar o retorno do volante Michael Essien aos treinamentos do Real Madrid na atividade desta quinta-feira. O jogador se recuperou de um problema físico que vinha o deixando de fora das últimas partidas, mas, recuperado, deve reforçar a equipe no confronto diante do Valladolid, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol.