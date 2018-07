Recuperado, Everton deverá reforçar o Flamengo no Brasileirão

RIO - No treino desta quarta-feira, o Flamengo recebeu um reforço para a jogo com o Palmeiras, marcado para domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Everton se recuperou de uma contusão na coxa que o tirou dos últimos jogos, participou do treinamento com bola normalmente e deve ficar à disposição do técnico Jayme de Almeida. No entanto, Chicão, Elano, Hernane e Léo seguem sob tratamento médico.

Contra o Palmeiras, o Flamengo terá a chance de vencer pela primeira vez no Campeonato Brasileiro deste ano. Até agora foram duas partidas, com um empate e uma derrota rubro-negra. O zagueiro Samir está confiante em uma reviravolta do time, assim como no ano passado, quando o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, mesmo sem ter entrado no competição como um dos prováveis candidatos ao título.

"Temos de ter tranquilidade. O campeonato está no início e temos que focar no que almejamos, que é o título. No ano passado, passamos por uma turbulência e nos unimos. Temos que repetir essa história", comentou Samir, após o treino.

No momento, o Flamengo ocupa a 17.ª posição no Campeonato Brasileiro, e assim consequentemente é o primeiro time da zona de rebaixamento, com apenas um ponto somado até aqui.