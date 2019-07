Recuperado, Everton Ribeiro treina e deve defender Flamengo em Curitiba

Recuperado de uma lesão no tendão de Aquiles do seu pé direito, Everton Ribeiro treinou normalmente nesta sexta-feira no Flamengo e deverá ficar à disposição do técnico Jorge Jesus para o confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na próxima quarta, contra o Athletico-PR, às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Por causa de uma inflamação no tendão de Aquiles, o meio-campista vinha realizando tratamento nos últimos dias e apenas nesta sexta pôde ser integrado aos trabalhos em campo junto com todo o elenco rubro-negro.

Devido à lesão, o atleta trabalhou em seu processo de recuperação no clube na última quinta, dia em que o elenco folgou antes de retornar aos treinamentos nesta sexta-feira, quando o elenco realizou atividades em dois períodos no CT Ninho do Urubu.

Pela manhã, o treinador português comandou um treino tático que não pôde ser acompanhado pela imprensa, mas fotos divulgadas pelo Flamengo em suas redes sociais mostraram Everton Ribeiro trabalhando com bola. Também no período matutino, os atletas realizaram um trabalho na academia do CT. Não houve janela de entrevistas nesta sexta-feira no clube para os jornalistas.

O elenco flamenguista realiza mais dois treinos neste final de semana, ambos pela manhã. Na última quinta-feira, o lateral-direito Rafinha, apresentado oficialmente na semana passada como novo reforço, teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, assim, está com situação regularizada para fazer a sua estreia pelo time rubro-negro na próxima quarta, em Curitiba.