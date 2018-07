Recuperado, Everton treina e reforça o Flamengo nesta quarta Depois de Pará, o técnico Oswaldo de Oliveira pôde contar com o retorno de Everton nesta terça-feira. O meia se recuperou de dores na coxa esquerda, treinou normalmente e será o titular da lateral esquerda do Flamengo para encarar o Figueirense nesta quarta, no Orlando Scarpelli, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.