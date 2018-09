Fábio Santos treina e deve reforçar o Atlético-MG contra o Sport

Um dia depois de dar um susto no treino do Atlético-MG, o lateral Fábio Santos foi a boa notícia do treino desta quinta-feira. O experiente jogador de 33 anos trabalhou normalmente ao lado de seus companheiros e mostrou estar apto a reforçar o time alvinegro diante do Sport, neste domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro.

No treino da véspera, Fábio Santos sofreu uma torção no tornozelo e precisou deixar o gramado antes do fim. Ao tentar bloquear uma finalização de Edinho, o lateral sofreu a lesão e não teve condições de seguir em campo. Nesta quinta, porém, se disse pronto para jogar no fim de semana.

"Tem um período aí que está sendo um pouco mais sofrido, eu sabia que iria sofrer um pouco mais com esse tornozelo, é uma lesão chata e que incomoda, qualquer pancada dói bastante. Ontem, acabou sendo um pouco mais forte e, por isso, acabei deixando o treino, mas, hoje, vou treinar normalmente e espero que não seja problema para domingo", declarou, ainda antes da atividade.

Com 42 pontos, o Atlético-MG ocupa a sexta colocação na tabela, fechando a zona de classificação para a Libertadores, a cinco pontos do rival Cruzeiro. Para impedir qualquer aproximação, Fábio Santos ressaltou a importância de uma vitória sobre o Sport.

"Estamos na reta final do campeonato e todos estão brigando por alguma coisa, título, vaga na Libertadores ou contra o rebaixamento. Então, é uma fase decisiva da competição e temos que pensar em nós. Temos objetivos grandes dentro do campeonato e passa por esse jogo de domingo, em que os três pontos são importantíssimos. Ainda tem muito campeonato pela frente. A gente acredita que pode embalar uma sequência boa de vitórias e é com essa motivação que a gente vem trabalhando todos os dias"