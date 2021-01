Recuperado, Felipe Melo volta a treinar com o grupo do Palmeiras após 2 meses

Após empatar por 1 a 1 com o Grêmio, o Palmeiras iniciou na manhã deste sábado a preparação para o clássico contra o Corinthians, marcado para a próxima segunda-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 28.ª rodada do Brasileirão. A grande novidade da atividade na Academia de Futebol foi o retorno de Felipe Melo aos treinos com o elenco.

Recuperado de uma cirurgia no tornozelo esquerdo, realizada em novembro do ano passado, o volante participou de toda a atividade técnica, em campo reduzido, comandada por Abel Ferreira. Foi o primeiro treino com o elenco que ele participou.

O jogador vinha em fase final da transição física e já havia participado de algumas atividades com os jogadores das categorias de base. A expectativa era de que o camisa 30 voltasse apenas na próxima temporada.

No entanto, Felipe Melo se recuperou antes do previsto e, apesar de o Palmeiras manter cautela sobre o retorno aos gramados, existe boas chances de o volante ser relacionado para a final da Copa Libertadores contra o Santos, dia 30, no Maracanã. É improvável que ele dispute o clássico diante do Corinthians.

Outras duas novidades na atividade deste sábado foram as presenças de Danilo, recuperado de entorse no tornozelo direito sofrido no duelo com o River Plate, e Gabriel Silva, que estava com problemas musculares. Ambos devem ficar à disposição para o dérbi. Patrick de Paula, Gabriel Veron e Gustavo Gómez seguem em recuperação de problemas musculares.

O auxiliar do técnico Abel Ferreira, João Martins, indicou que o time deve ir com força máxima para enfrentar o Corinthians. Contra o Grêmio, apenas Luiz Adriano e Gustavo Scarpa não começaram jogando, mas entraram no decorrer da partida. Gabriel Menino reforça a equipe após cumprir gancho pelo acúmulo de cartões amarelos. Marcos Rocha, por outro lado, está suspenso.

Com isso, a provável escalação para o dérbi de segunda-feira tem: Weverton; Mayke, Luan, Alan Empereur e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Zé Rafael); Rony, Gustavo Scarpa e Luiz Adriano.

O time alviverde encerra a preparação na manhã de domingo. A equipe soma 48 pontos e ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, a oito do líder São Paulo.