Recuperado, Fellipe Bastos agradece apoio de Gomes

"Tive uma lesão na pré-temporada que me atrapalhou um pouco, mas, graças a Deus, consegui me recuperar, e o professor Ricardo me deu a oportunidade. Com isso a confiança em realizar um bom futebol está de volta", agradece o jogador.

Para recuperar o tempo perdido com a lesão, Bastos tem se empenhado nos treinos, principalmente nas cobranças de falta. "Meu ponto forte é o chute, gosto muito de fazer isso. Sempre fico treinando depois dos treinos, porque procuro me aperfeiçoar ainda mais, para poder ajudar o nosso time em algum determinado momento da partida", afirma.