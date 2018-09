Recuperado, Ferguson vai pela 1ª vez ao Old Trafford após cirurgia no cérebro

O ex-técnico Alex Ferguson voltou neste sábado a Old Trafford pela primeira vez desde que passou por uma operação de emergência no cérebro em maio, por causa de uma hemorragia. A lenda do futebol foi ao estádio acompanhar a partida entre Manchester United e Wolverhampton, válida pela sexta rodada do Campeonato Inglês.

Ferguson trabalhou por quase 27 anos como técnico do United, em trajetória iniciada em 1986, antes de se aposentar em 2013 como o treinador mais bem-sucedido da história do futebol da Inglaterra. Antes disso, teve êxito na Escócia, tendo faturado três títulos nacionais pelo Aberdeen.

"Obviamente, foi uma longa jornada, mas estou dando passos adiante, fazendo o que meu filho me diz e o que os médicos me dizem", disse o ex-técnico neste sábado. "Estou um pouco nervoso. Talvez um pouco tenso, porque o último jogo (que assistiu no Old Trafford) foi com o Arsenal em abril. É ótimo voltar ao estádio e vai ser muito emocionante para mim quando o jogo começar", acrescentou, em declaração dada antes do início da partida.

Ferguson, de 76 anos, que ficou por vários dias na UTI do Salford Royal Hospital, ocupou seu assento habitual no camarote da diretoria do clube, voltando ao Old Trafford como torcedor.

O escocês conquistou 38 troféus pelo United, incluindo a Liga dos Campeões duas vezes, em 1999 e 2008, ano em que o time também foi campeão mundial, e o Campeonato Inglês em 13 oportunidades. Ele também ganhou a Copa da Inglaterra cinco vezes.