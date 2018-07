Recuperado, Fernandinho deve voltar ao Manchester City

O retorno de Fernandinho é mais uma boa notícia para o Manchester City, que nos últimos dias também teve o retorno do meia francês Samir Nasri. Em compensação, o atacante argentino Sergio Agüero voltará a desfalcar o time. Mas Pellegrini, acredita que o jogador pode retornar no próximo fim de semana.

"Fernandinho tem chances de jogar amanhã. Ele está no grupo e treinou sem problemas hoje. Agüero não está no grupo, mas vamos ver se podemos tê-lo de volta para o jogo com o Stoke City no sábado", afirmou o técnico do Manchester City.

O retorno de Fernandinho, recuperado de uma lesão muscular, foi celebrado pelo marfinense Yaya Touré, seu companheiro no meio-de-campo do Manchester City. "Ele é um grande jogador que torna a minha vida mais fácil! Ele é muito inteligente e eu estou muito feliz quando ele esteja na equipe", comentou.

Pellegrini evitou dar uma aura especial ao duelo com o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. "É um bom teste para nós", disse. "Nós jogamos bem até agora nesta temporada, e é importante continuarmos assim até o final da campanha", completou.

O treinador, porém, celebrou o bom momento do Manchester City e aproveitou para fazer um comentário que pode ser considerado uma provocação ao rival Manchester United, que faz péssima temporada. "Se você considerar só essa temporada, há apenas um clube em Manchester e somos nós. Basicamente, o maior clube agora é o City, mesmo que não possamos esquecer os últimos anos".