Recuperado, Fernandinho quer ser decisivo no São Paulo Afastado do São Paulo há pouco mais de um mês por conta de uma fratura na perna direita, Fernandinho está recuperado e reforçará a equipe no duelo com Avaí, quinta-feira, em Florianópolis, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O atacante ficará como opção no banco de reservas e agradeceu o apoio dado pelo técnico Paulo César Carpegiani durante o período de afastamento.