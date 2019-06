Recuperado, Fernando Miguel se coloca à disposição para ajudar o Vasco a reagir

O Vasco poderá ter um importante reforço para a partida contra o Internacional, nesta sexta-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o goleiro Fernando Miguel afirmou nesta quarta que está à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para ajudar na tentativa de tirar o clube da situação complicada na qual se encontra neste início de competição.

Com três pontos e sem vencer após sete jogos, o Vasco é o lanterna do Brasileirão. Fernando Miguel revelou que vem treinando bem e sem dores. "Venho trabalhando desde semana passada num processo de transição. Já estou mais solto, sem limitação. Preciso ganhar ainda, mas vou pulando etapas para ajudar. Mas o Vanderlei ainda não confirmou se vou jogar ou não. Estou à disposição. Participei do coletivo de maneira integral, sem limitação", disse o goleiro em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

O goleiro vascaíno comentou também sobre a importância do time conseguir vencer as duas partidas que fará no estádio de São Januário antes da parada para a Copa América - depois do Internacional, o rival será o Ceará, no próximo dia 13 - e ressaltou que ficou triste por estar fora do time em um momento importante.

"É onde o torcedor deveria estar satisfeito e feliz com as atuações. Não está acontecendo. Temos que entender nossa responsabilidade. Só conquistamos o torcedor com aquilo que desenvolvemos. Foi difícil (ficar fora). Momento muito importante. Preciso respeitar, porque acontece no futebol. É preciso estar junto com os companheiros e apoiar quem entra em campo com esta camisa", afirmou.

Se entrar em campo nesta sexta-feira, será a primeira partida de Fernando Miguel sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. O goleiro já observou mudanças na postura da equipe desde que o novo treinador chegou. "Nossa equipe está um pouco mais segura defensivamente. Vanderlei começou a construir a equipe de trás para frente. Precisamos ter mais atenção nos últimos minutos. Essa solidez tem aparecido e precisa ficar evidente com vitórias. Se a gente demonstrar evolução, teremos tranquilidade. Vamos procurar melhorar a cada dia e vencer o próximo jogo, que é o mais importante", completou.