Recuperado, Firmino pode voltar ao Liverpool em clássico com o Everton

O técnico Jürgen Klopp admitiu nesta sexta-feira que pode contar com o retorno de Roberto Firmino para o clássico de domingo diante do Everton. Recuperado de uma lesão no tornozelo, o jogador brasileiro pode ser a grande novidade para o confronto que acontecerá no domingo, em Goodison Park, pelo Campeonato Inglês.

Firmino sofreu uma lesão no tornozelo no empate do fim de semana passado diante do Manchester United. Ele foi desfalque na goleada por 5 a 0 sobre o Watford na última quarta, em casa, mas se mostrou recuperado, trabalhou fisicamente na quinta e pode voltar no fim de semana.

"Ele saiu para correr no treino de ontem. Ele se mostrou muito otimista, o que é da natureza do Bobby (Roberto Firmino). Vamos ter que ver. Eu não vejo outro jogador - talvez tenhamos dois ou três apenas - sendo sequer cogitado para jogar depois do problema que ele teve. Parece estar bem, mas se vai estar pronto para domingo, não sei neste momento", comentou Klopp.

Sem Firmino, o senegalês Sadio Mané atuou mais centralizado e correspondeu marcando dois gols na goleada, incluindo um de calcanhar. A atuação do jogador foi bastante exaltada pelo técnico alemão.

"Ele tem sido um dos nossos melhores e mais estáveis jogadores e está jogando realmente em alto nível. Foi bom ver um jogador com sua qualidade e atitude, porque ele realmente só quero ajudar o time", afirmou.