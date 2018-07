Recuperado, Firmino volta ao Liverpool e não será problema para a seleção

O técnico Jürgen Klopp confirmou nesta segunda-feira que o atacante Roberto Firmino voltará a ficar à disposição do Liverpool para o confronto diante do Derby County na terça, pela Copa da Liga Inglesa. O jogador havia sido desfalque na vitória da última sexta sobre o Chelsea por conta de uma lesão na panturrilha.

Além de reforçar o Liverpool, a notícia da volta de Firmino tranquiliza o técnico Tite. Isso porque o atacante foi um dos 24 nomes convocados pelo treinador para as próximas duas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, contra Bolívia e Venezuela, no início de outubro, e havia o temor que sua lesão o fizesse ser cortado.

"Nós o deixamos (fora do treino) ontem e hoje. O departamento médico me disse que ele poderia ter jogado (na sexta), mas eu ouvi a palavra 'risco' muitas vezes, então decidi que não. Eu estou muito feliz que deu tudo certo", comentou Klopp.

O técnico alemão explicou que a lesão de Firmino se mostrou leve e que o tempo fora dos treinos foi fundamental para sua plena recuperação. "Eles me disseram que se eu lhe desse (a Firmino) três dias, então tudo estaria perfeito. Hoje é o quarto dia. Ele já teve três, então está disponível."

Se Firmino está de volta, o zagueiro Mamadou Sakho segue afastado por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles. "Ele ainda está trabalhando (na recuperação). Claro que está mais perto do retorno, mas está trabalhando. Estar em forma para a partida é bem diferente", afirmou Klopp.