Recuperado, Forlán volta a ser relacionado na Inter

Forlán sofreu uma lesão na perna esquerda no dia 11 de outubro em partida da seleção do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Desde então, o veterano vinha fazendo tratamento no clube italiano.

Em busca da reabilitação, o técnico Claudio Ranieri comemorou o retorno do melhor jogador da Copa do Mundo da África do Sul. "Ele é um grande jogador, de classe e temperamento que ajudam muito a Inter. É um atleta moderno, que sabe jogar em qualquer parte do campo", elogiou o treinador.

Válido pela 11ª rodada, o duelo entre Genoa e Inter de Milão deveria ter sido disputado no início de novembro. No entanto, foi suspenso por conta das fortes chuvas que causaram diversos transtornos em algumas cidades italianas.