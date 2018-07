Recuperado, Fred treina normalmente no Fluminense

RIO - Recuperado do edema muscular na coxa direita, sofrido na semana passada, o atacante Fred treinou normalmente com o elenco do Fluminense na manhã desta terça-feira. O retorno do jogador tranquiliza o clube carioca e também a seleção brasileira, já que ele é um dos titulares do técnico Luiz Felipe Scolari.

Na semana passada, quando foi diagnosticado o edema, o coordenador da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, chegou a dizer que a sequência de contusões de Fred preocupava para a Copa do Mundo. Afinal, o atacante ficou cinco meses parado no segundo semestre por causa de grave lesão na mesma coxa direita.

Diante disso, o médico da seleção, José Luiz Runco, fez exames em Fred na segunda-feira e garantiu que o problema atual na era grave. Assim, confirmando as expectativas, o atacante já treinou normalmente nesta terça. Junto com os companheiros de Fluminense, ele participou do trabalho de finalizações.

Assim, Fred deve ter condições de jogar novamente no sábado, quando o Fluminense enfrenta o Boavista pelo Campeonato Carioca. E, se realmente voltar a atuar, ele será convocado por Felipão para o amistoso da seleção brasileira contra a África do Sul, marcado para acontecer no dia 5 de março, em Johannesburgo.