Recuperado, Gabriel ganha nova chance em treino do Fla Recuperado de dores na perna direita, Gabriel foi a novidade na equipe titular escalada por Mano Menezes no treino do Flamengo nesta quinta-feira, no CT Ninho do Urubu. Sem dar sinais de dores, o meia treinou normalmente e tem boas chances de começar jogando no clássico com o Botafogo, domingo, no Maracanã.