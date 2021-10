Recuperado, Gabriel Sara treina e deve reforçar São Paulo em clássico com o Santos

Em momento difícil na temporada, o técnico Hernán Crespo deve ter um bom reforço para o São Paulo para o clássico com o Santos, na quinta-feira, no Morumbi, pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia Gabriel Sara treinou normalmente nesta terça, no CT da Barra Funda, e mostrou estar totalmente recuperado de uma amidalite.

Sara foi desfalque na partida contra a Chapecoense, no fim de semana, porque apresentava um quadro de gripe. Apresentando melhora, ele até participou de parte do treino com bola na segunda. E, nesta terça, esteve em todas as atividades, incluindo o treino tático orientado por Crespo.

Outro reforço para o treinador argentino é o lateral Orejuela. Nesta terça, ele treinou pelo segundo dia seguido com bola e deve ser incluído na lista de relacionados para o clássico. O colombiano pode até ser o titular na lateral-direita porque Galeano vai cumprir suspensão. E Igor Vinicius, que é opção para o setor, ainda se recupera de um trauma no olho.

Nesta terça, Crespo contou com Sara e Orejuela no treino em que esboçou mudanças e fez testes na equipe, num momento difícil para ele e para o time na temporada. O empate que o São Paulo cedeu à lanterna Chapecoense, por 1 a 1, no domingo, na Arena Condá. O resultado quase causou a demissão do argentino.

O time do Morumbi segue sem deslanchar no Brasileirão, após fazer bela campanha no Paulistão, quando levantou o troféu. É apenas o 13º colocado, com 28 pontos. Um tropeço no clássico pode aumentar a pressão sobre o técnico.

Para o jogo de quinta, Crespo pode escalar o São Paulo com Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Welington; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara (Calleri); Luciano e Rigoni.