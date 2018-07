Recuperado, Gabriel volta aos treinos no Grêmio Afastado dos gramados há quase um mês, o lateral-direito Gabriel voltou aos treinos no Grêmio nesta terça-feira. Ele participou normalmente da atividade física no gramado suplementar do estádio Olímpico e tem boas chances de voltar ao time na próxima rodada do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense, em Curitiba.