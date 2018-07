Recuperado, Gilberto espera nova chance no Botafogo

"Independentemente de com quem vou brigar pela vaga, de que o Lucas tenha feito o gol do título e seja um jogador de muita qualidade, assim como o Edílson (outro lateral do elenco), tenho confiança em mim mesmo. Oswaldo e a torcida já me conhecem, vou trabalhar para conquistar meu espaço de novo", declarou.

No momento, no entanto, o jogador só pensa em comemorar a recuperação. "É bom poder retornar. Estive um tempo parado, nunca é legal, mas houve o lado positivo de descansar o corpo e voltar 100%. Trabalhei bastante no departamento médico, depois na parte física, já estou treinando com o grupo normalmente pensando em voltar na mesma forma que eu estava."

Mesmo afastado na maior parte da campanha, Gilberto comemorou o título da Taça Guanabara, sua primeira conquista como profissional. O jogador, que completou 20 anos no último dia 7, viu a decisão da arquibancada, mas se sentiu em campo, ao lado de seus companheiros.

"Ser campeão é bom demais. Mesmo não jogando a final, foi uma experiência muito boa. Tenho em mente que ajudei, mesmo que um pouquinho, nos quatro jogos. Ser campeão é uma vitória muito grande. Estava na arquibancada, mas era como se estivesse em campo com meus companheiros", lembrou.