Recuperado, Giuliano faz 1º treino com bola com o grupo do Grêmio

A presença de Giuliano foi a principal novidade do treinamento do Grêmio na manhã desta quinta-feira no CT do clube. O jogador está recuperado de uma cirurgia no púbis, foi liberado pelo departamento médico e treinou pela primeira vez com bola ao lado dos seus companheiros.

Por causa da pubalgia, Giuliano não defende o Grêmio desde 20 de novembro. O meia passou por cirurgia no início de dezembro e logo deve voltar a atuar pelo time. Na atividade desta manhã, ele trabalhou como um curinga, treinando pelas duas equipes orientadas pelo auxiliar técnico Ivo Wortmann.

Os reservas do Grêmio foram divididos em dois grupos, cada um com sete jogadores, realizando trabalhos de aprimoramento do passe de bola e movimentação. Depois, o técnico Luiz Felipe Scolari comandou um trabalho de lançamentos, cruzamentos e finalizações: Araújo e Arthur lançavam; Júnior e Marcelo Hermes, pela esquerda, Matías e Raul, pela direita, cruzavam; e o zagueiro Gabriel Silva marcava Everaldo na finalização.

Enquanto isso, os jogadores que compuseram o time derrotado pelo Brasil de Pelotas por 1 a 0 na noite de quarta-feira fizeram apenas trabalhos regenerativos. O Grêmio volta a treinar nesta sexta-feira, às 10 horas, no último trabalho antes do duelo do próximo sábado com o Veranópolis na Arena, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.