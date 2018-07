Recuperado, Gledson volta ao gol da Lusa no domingo O técnico Argel Fucks deve contar com um importante reforço na Portuguesa, que busca a reabilitação no Campeonato Paulista. Após ficar fora dos últimos jogos por conta de uma lesão muscular na coxa direita, o goleiro Gledson deve voltar a jogar neste domingo, diante do Comercial, no Canindé, pela décima rodada.