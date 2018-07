Recuperado, goleiro Paulo Victor volta ao Flamengo nesta quarta

Recuperado de uma concussão no crânio, o goleiro Paulo Victor foi liberado pelos médicos do Flamengo para voltar aos gramados. Ele deve reforçar o time no duelo com a Cabofriense, quarta-feira, no Maracanã. Nesta segunda-feira, o goleiro precisou usar uma proteção na cabeça para participar de um coletivo com os reservas. Mas aparentou estar bem. Os titulares fizeram apenas uma atividade regenerativa.

Outra novidade para a próxima rodada deve ser a estreia do volante Jonas. O jogador foi o último reforço contratado pelo clube e não participou de boa parte da pré-temporada. A comissão técnica considera que ele já está apto para atuar, mas Jonas deve começar no banco.

Parceiro de Jonas no meio-campo, o volante Marcio Araújo comentou o desempenho do Flamengo neste início de ano. "Vanderlei tem pedido muita movimentação e distribuição dentro de campo. Nosso grupo está mais qualificado em relação ao último ano. Todos têm dado conta do recado e temos conseguido as vitórias", afirmou, após o treino desta segunda-feira.

O Flamengo está invicto no Campeonato Carioca. Em três jogos, empatou um e venceu os dois últimos. No momento, ocupa a terceira colocação.