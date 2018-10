Recuperado, Grohe participa de 'rachão' e deve reforçar o Grêmio contra o River

O Grêmio realizou nesta sexta-feira o último treino antes de encarar o América-MG no sábado, no Independência. No CT Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Gaúcho optou pelo mistério e escondeu a escalação que vai a campo no sábado, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na maior parte da atividade, Renato proibiu a entrada de jornalistas no CT, no momento em que definiu o time para sábado. Quando os portões foram abertos, os jogadores já participavam de um "rachão".

A boa notícia ficou por conta da participação de Marcelo Grohe no rachão. O goleiro se recuperou de lesão muscular na coxa e treinou normalmente. Como o Grêmio deve entrar em campo com uma escalação reserva neste sábado, a tendência é que ele volte ao time contra o River Plate, terça que vem, em Buenos Aires, pela semifinal da Libertadores.

Cortez, que já havia treinado na quinta, também trabalhou normalmente e deve voltar contra o River. Outro que participou do treino recreativo desta sexta foi o zagueiro Kannemann, que voltou de um período servindo à seleção argentina.

Por outro lado, o Grêmio segue repleto de desfalques. O lateral Léo Moura, o volante Ramiro e os atacantes Everton, Luan, Marinho e André, todos contundidos, ficaram de fora do treino desta sexta.

Com uma escalação reserva e poupando forças para a Libertadores, o Grêmio deve atuar no sábado com: Paulo Víctor; Madson (Leonardo), Paulo Miranda, Bressan e Marcelo Oliveira (Juninho Capixaba); Michel, Kaio, Douglas, Jean Pyerre e Pepê; Thaciano.