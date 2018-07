Recuperado, Grohe volta a treinar no Grêmio; Giuliano segue fora O goleiro Marcelo Grohe treinou pela primeira vez na semana e não deverá ser problema para o duelo do Grêmio diante do Atlético-MG neste domingo, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de desfalcar as atividades da terça e da quarta, ele trabalhou normalmente nesta quinta-feira e mostrou estar apto para entrar em campo.